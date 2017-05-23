誘殺遊民欲詐保 主謀判處無期徒刑

桃園經營小吃店的馬祥富和同居女友謝足妹，3年前誘騙街友徐金龍與謝女結婚，馬男再為其投保500萬元意外險，開車將徐男撞癱，出院後徐又被謝女強拔鼻管灌食嗆死，高院更一審痛斥馬男犯行重大，將他依殺人罪判處無期徒刑，謝女判刑12年。全案可上訴。

判決指出，50歲的馬男與61歲的謝女為解決債務問題，在內壢火車站一帶找到遊民徐金龍與她辦理假結婚登記後，投保意外險將受益人指定為謝女，2014年6月13日凌晨，馬男藉故邀約徐男到

楊梅一處僻靜的產業道路碰面，開車猛力衝撞徐男。

徐男身受重傷、顱內出血昏迷，經路人及時發現送醫撿回一命，但因腦傷無法自行吞嚥，須用鼻胃管灌食，不料同年7月8日他出院回到家，就被馬男拔掉鼻胃管餵食，更於3天後遭謝女煮粥給王男灌食噎死，馬男等人欲申請理賠，保險公司認有疑義未理賠。

桃園地院認定謝女是主謀，依殺人罪判她無期徒刑、馬男判刑13年半，但高院查出馬男負責籌畫殺人，改判馬男無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審痛斥馬男視他人生命於無物，惡性重大，仍判處無期徒刑，謝女因非主導之人，被改判12年。

(中時)