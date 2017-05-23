韓商WTO告狀 強制省水標章延期啟動

韓國向世貿組織告狀！經濟部原定7月公告洗衣機及馬桶列為首批強制省水標章對象，無標章販售者將開罰4萬到20萬元。但近日韓國家電商不滿我國通知太慢，向WTO世貿組織投訴。經濟部水利署研議後，決定將公告期順延到8月，正式開罰期也往後拉到明年2月才啟動。

立法院去年通過《自來水法》修正案，規定通路業者不得販賣非省水標章的洗衣機、馬桶、水龍頭等11項用水設備。經濟部後採「分階段公告」方式實施，減少衝擊。

首波產品將公告洗衣機、馬桶，原定7月1日正式公告，沒想到卻跑出「意外插曲」。由於有韓國家電商認為我國政策通知太慢，讓其在台代理商來不及因應，因此狀告WTO，要求處理。

水利署副署長王藝峰說明，其實之前都有充份說明，且公告後仍會給予半年輔導期，之後才開罰。但我駐WTO代表處轉來韓商抗議後，決定不落人口實，將公告期延到8月，開罰期也會往後到2月才啟動。

王藝峰表示，國內有不少韓國LG、三星洗衣機產品，但因代理商過往不積極，許多型號未申請，其實只要他們提出，都會協助其儘快取得標章。

另在獎勵措施方面，水利署從今年4月到 7月底，就與特力屋、好博家、台糖、愛買、全國電子、家樂福、大潤發、燦坤、大同等9家量販店共963家分店合作，設置「省水標章專賣區」，提供省水標章產品9折起優惠。初步統計截至5月中旬，各家量販店銷售量都比去年同期成長，其中特力屋銷售量成長高達13%。

(中時)