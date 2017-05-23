應召站網路攬客 警方逮應召女及馬伕

新北市警海山分局員警本月中執行網路巡邏，於網站上發現「外送茶，台北台中高雄，外送性感辣妹，現金交易，打槍換人，等你來預約！」媒介色情廣告，員警透過通訊軟體與色情業者談定價碼1萬2000元，並約於板橋某賓館交易。

警員於賓館與應召站派來的女子碰面後，藉口女子身高太高，要求換人，隨後尾隨女子，逮捕應召女及馬伕。

22歲的應召女子自稱還在讀大學，供稱以1天1000元代價雇用37歲韓姓男子開車接送。偵訊後，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例與妨害風化罪嫌移送法辦。

(中時)