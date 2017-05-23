教會董事長侵吞2148多萬元 判刑2年8月定讞

財團法人「台北市信義路基督教會」前董事長黃海濤，在5年前假藉職權，侵吞法院發還教會的民事執行款2148多萬元，台北市民政局因查覺有異，移請檢方偵辦，事件才因此曝光，最高法院今依公益侵占罪將黃男判刑2年8月定讞。

68歲的黃男被推舉為信義路基督教會第4屆董事長，2012年12月27日，他代表教會領取台北地院發還強制執行案款2341萬2771元，並於2013年1月3日存入教會帳戶，但他卻以「螞蟻搬磚」方式，陸續將教會帳戶內的現金提領一空。

主管機關台北市民政局，因多次行文給黃，要求提供教會帳戶查詢，但黃卻屢不提供，還發現黃不斷提領該戶現金，懷疑黃涉嫌侵占教會資產，將黃移請檢調偵辦，黃到案後否認侵占教會資產，辯稱錢全數捐獻給窮苦人士，但不能透露救助對象。

高院認為黃男無法提出救助、捐獻的名單、資料，且對教會資產流向交代不清，因此不採信黃的說法；黃男侵占教會辦理教育及慈惠事業的財產，所為實非足取，將他判刑2年8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)