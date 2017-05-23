演唱會恐攻 嫌犯疑在推特預告犯案

英國曼徹斯特體育館發生恐怖攻擊，嫌犯疑在案發一小時前於推特預告犯案。（圖片翻攝自推特）

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）22日晚間在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉行演唱會，散場時卻發生恐怖攻擊，造成多人傷亡。有網友發現，推特（twitter）上有個名為「owys663」的帳號，在案發前一小時已預告該體育館將發生恐攻。

據《自由時報》報導，「owys663」在案發前一小時於推特發布訊息，內容寫道「你們忘記我們的威脅了嗎？這是恐怖攻擊。」「我們還有更多……」並在訊息中標註曼徹斯特體育館（machesterarena）、伊斯蘭國（ISLAMIC STATE）、英國（UK、British）等關鍵字，網友們紛紛猜測該帳號用戶即為嫌犯。

這起爆炸目前已造成至少19人死亡、50人受傷，外媒稱炸彈疑似是釘子炸彈，英國首相梅伊（Theresa May）已將此次攻擊定調為恐攻，梅伊所屬的保守黨6月8日將中止全國大選活動。

(中時電子報)