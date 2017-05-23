NBA》勇士老闆：希望爭冠對手是騎士
勇士連續3輪橫掃對手，連續3年殺進總冠軍賽，球隊老闆Joe Lacob樂不可支，同樣是砸了大把鈔票，他確信自己的球隊比騎士更好，是NBA最強的球隊。東區騎士以2勝1負領先塞爾提克，「不管是誰來都一樣。」Joe Lacob說：「不過我個人希望是騎士出線，我們兩隊還有前帳未清。」
通常球隊為了贏球，自然是希望較弱的對手出線，不過大家都能理解Joe Lacob的心情。去年他們眼看就要到手的2連霸，卻硬生生地被騎士給奪走，這口怨氣怎能不出，更何況新加盟的杜蘭特也等著向詹姆斯復仇呢。
Joe Lacob說：「其實我們本來就是比較強的球隊，我們現在只是要把握機會去證明這一點。」去年的總冠軍賽歷經中鋒波格特受傷、大前鋒格林禁賽，在他看來這是非戰之罪。這次4巨頭齊聚，他當然希望能夠堂堂正正再較量一次。
(中時電子報)
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