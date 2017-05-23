人安為街友打理門面 中時送報義賣助重返社會

一年多來，中國時報每日無償提供100份報紙，讓屏東街友藉由販售報紙，找到重返社會契機。（林和生攝）

「送魚吃不如給釣竿」，根據調查顯示，街友成因多與經濟因素有關，人安基金會屏東站趁端午前夕，協助街友沐浴、剪髮打理門面，鼓勵外出求職，為此蔡衍明愛心基金會及中國時報，每日更無償提供100份報紙，並將賣報所得全歸街友所有，期望藉此協助重返社會。

人安屏東站長何湘寧指出，經手服務街友有4成反應找不到工作，2成苦無就業管道，感謝蔡衍明愛心基金會協助，1年來每日提供100份中國時報作為義賣，賣報所得全歸街友，至少提供5位街友能靠著自己努力每日於屏東火車站前販售報紙，讓他們看到開啟新生命的曙光。

長期關注社會弱勢的屏東縣議員黃國安服務處主任黃明賢表示，每位街友背後都有一個不為人知的故事，不少人內心其實渴望回歸家庭，與家人團圓，此時只要旁人多點協助，願意鼓勵，作為重返社會最後一哩路的推手，或許有人能因此脫離街友行列。

何湘寧說，目前服務屏縣超過250名街友，常鼓勵他們勇於向外求職，平均一年脫離街友行列的約4至5位，人數不多，但這是持續努力目標。考量求職前提是要有健康體魄，因此趁著端午節前夕，除應景發放粽子，屏縣衛生局更提供Ｘ光車為街友健檢，還有沐浴街車及義剪，從頭到尾為他們打理面容，也把關健康。

(中時)