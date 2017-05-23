六輕生煤許可證展延案公聽會明登場 兩派人馬出席

針對即將在6、7月到期的麥寮汽電、台塑石化公司生煤許可證展延申請案，雲林縣府明天早上十點將於勞工育樂中心舉辦「生煤展延許可證公聽會」，不只中部地區環團將出席反對，六輕聯合工會也將發動五百人前往捍衛工作權。

雲林縣府表示，舉辦這場公聽會是為了廣納各界意見，促進多方溝通協調，邀請中央能源及環保主管機關、地方民意代表、業者代表、環團代表及專家代表，透過正反雙方討論方式，作為許可證審查參考。

縣府表示，明日公聽會議程首先由環保局針對「生煤展延許可證說明」及「雲林縣空氣品質概況」進行簡報，之後將開放進行綜合討論，發言的規則採登記制，自上午09時40分起開放登記，至10時40分結束登記。

縣府預料參加的單位會很多，每單位團體以登記發言代表1人次為原則，發言時間為4分鐘，請與會民眾遵守並好好掌控時間，現場未發言主也可將書面資料提供縣環保局工作同仁。

六輕聯合工會為表示，為捍衛工作權爭取應有權益，當天將會有自主性員工約400人至500人參與這次「工會觀摩活動」。

環團則呼籲，中部公民團體、雲林在地鄉親站出來，要求縣府加開聽證會，拒發六輕生煤展延許可，到公聽會上表達拒絕燃煤空污的民意。

(中時)