中市府爭取預算，拚今年底300處iBike租賃站

市議員邱素貞（左）、翁美春希望市府打鐵趁熱，繼續擴充路網，iBike增設租賃站，早日達成「自行車369計畫」目標。（盧金足攝）

市議員邱素貞iBike已突破1000萬人次，每天平均有2萬人次使用，相當受到民眾歡迎。（盧金足攝）

市議員何敏誠說，目前台灣的社會環境尚不適合共享單車，要求交通局長不可推行。（盧金足攝）

台中市交通局長王義川表示，市府會與爭取議員支持相關預算，力拚今年底完成300處iBike租賃站。（盧金足攝）

台中市政府推動iBike，至今已邁入第4年，已建置213處租賃站，提供6360輛iBike，累計至今的租借人次已破千萬人次。市議員邱素貞、翁美春及何敏誠等人，今（23）日在交通地政業務質詢關切iBike設置進度。交通局長王義川表示，市府會與爭取議員支持相關預算，力拚今年底完成300處iBike租賃站。

邱素貞、翁美春表示，市府積極發展綠色運輸，鼓勵以無耗能、無汙染的自行車，作為交通運輸「最後一哩路」運輸工具，累計至今總租借次數已突破1000萬人次，每天平均有2萬人次使用，相當受到民眾歡迎。

但東區只建置12個租賃站、南區有21個，設站密度仍待提升，邱素貞建議大慶車站、新建國市場、台中車站復興路旁、東光園路東門路口、東光園路振興路口、東區秀泰廣場等地點都能納入iBike租賃站，連結便捷交通網絡。翁美春則希望包括豐原豐陽國中等學校周邊也能普設iBike，推廣民眾騎乘自行車作為短程接駁交通工具。

市議員何敏誠強調，兩岸在國土面積、風土民情、法律制度等各方面皆有不小的差異，推行政策需因地制宜。目前台中的汽機車停車格已不敷需求，再引進共享單車，道路空間使用該如何管理？

何敏誠依今年4月開始陸續在台北、花蓮、台東試營運的oBike共享單車，已傳出違規停車、占用車位的情況。

何敏誠指出，在花蓮oBike業者將自行車放置於玉里火車站前的人行道，引發民眾不滿，玉里警察分局張貼公告要求移開否則開罰；台北市政府交通局更以「保護消費者權益及管理自行車停放秩序」為由，要求oBike業者與其達成共識後，才能測試或營運。

「oBike不可行！」何敏誠說，其他縣市試行期間產生的問題，顯示目前台灣的社會環境尚不適合共享單車，對台灣來說，或許Ubike就已經夠用，他要求交通局長不可推行。

王義川指出，iBike自103年分7年逐年編列預算，請微笑單車股份有限公司提供租賃服務，至今已邁入第4年，目前已建置213處租賃站，提供6360輛iBike。

iBike設站規劃除了持續向外延伸佈點外，市區設站密集度也不斷提升，持續加強串聯程度，鼓勵更多民眾能使用這項便利、環保與健康的服務。

王義川說，台中市iBike站點目前規劃範圍包括各區機關、學校、公園、綠園道及大眾運輸轉運點等處，不過，因年度預算未通過，建置進度暫時停擺，希望議會能通過本項預算，讓iBike租賃系統繼續提供服務，並使台中iBike租賃站的規劃路網更加完善。

王義川強調，「自行車369計畫」預計打造300站公共自行車租賃站、連結600公里自行車道，超過9000輛公共自行車，讓iBike站從點、連成線、構成面，讓民眾方便使用。

(中時)