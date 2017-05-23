金平膜衣錠傳竄改有效期 9萬顆過期藥流入市面

金平膜衣錠傳出廠商將即期藥改標再賣。（葉德正翻攝）

金平膜衣錠傳出廠商將即期藥改標再賣，衛生局封存8萬顆。（葉德正翻攝）

治療思覺失調症狀的藥品「金平膜衣錠」傳出偽藥案件，宇碩興業22日向新北市衛生局自首，坦承自2015年9月起，購買「金平膜衣錠5毫克」即期藥品，竄改效期及批號後轉賣，已有9萬餘顆流入市面，衛生局稽查人員派員前往稽查現場封存8萬5千餘顆過期藥，依涉嫌違反藥事法移請新北地檢署偵辦。

衛生局表示，該公司涉竄改E1235及E1238兩批號藥品外包裝後，再販賣給醫院、診所、藥局及藥商共計94家下游，民眾若使用這兩批批號藥品，建議停止使用並盡速回診，避免延誤病情，若對服用藥品來源有疑義，請先電洽原領藥醫療機構或藥局。

(中時)