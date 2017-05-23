學以致用？ 犯嫌進修財金搞詐騙
台北市刑大偵四隊於士林地檢署余檢察官秉甄指揮下，分別於臺北市中山區、新北市新莊區等地執行搜索和拘提，查獲以黃姓犯嫌為首等4名詐欺集團成員，並查扣人頭電話卡、工作機等贓證物。
警方發現，黃姓犯嫌等人還在國內大學財金相關學系、專科電腦相關學系進修，亦有參訓成為直銷集團講師者，深具資訊處理及口語說服相關能力，卻從事詐欺不法犯行，
警方調查，該集團係指示車手前往物流公司，領取所騙取(或自願提供)之人頭帳戶，另由大陸詐欺機房以「分期付款設定錯誤」、「猜猜我是誰」等手法，騙取被害人匯出金錢，再指示集團車手前往ATM提領詐得贓款，嗣後將贓款以現金存款方式存入指定帳戶洗錢，躲避檢警查緝。目前已清查出被害人數71名，遭詐騙金額新臺幣349萬餘元，初估被害人恐逾百人，警方仍持續擴大偵辦中。
該案被害人多是遭詐騙集團以網路購物「分期付款設定錯誤」方式詐騙，經追查發現多個知名網路購物平台：蝦皮、露天、YAHOO奇摩超級商城、衣芙、樂天等，平台購物資訊及個人資料遭洩漏，致詐騙集團擁有足夠資訊，使未有足夠社會經驗之被害人誤解，匯款至犯嫌帳戶。
(中時)
關鍵字：詐騙
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