資優生突然發狂？「抗NMDA受體腦炎」惹禍

MRI為檢測是否患有「抗NMDA受體腦炎」的項目之一(照片非當事人)。(翻攝照片)

「抗NMDA受體腦炎」是自體免疫腦炎的一種。(照片非當事人)。(翻攝照片)

目前正在上映的電影「我發瘋的那段日子」引發社會討論，片中女主角因行為漸趨失控，差點被送進精神病院，反觀現實中，其實也可見到類似案例，台中市一名資優國中生日前突然跪在床前不斷膜拜、年僅8月大男嬰不停在床上翻滾，就醫診斷才知他們都是罹患「抗NMDA受體腦炎」。

亞洲大學附屬醫院小兒神經科主治醫師張鈺孜說，他3年前收治一名8個月大男嬰，家屬形容男嬰會不斷地在嬰兒床上不自主翻滾，時間可長達7、8個小時不停止，看起來就像是「中邪」一般，一度以為是被「髒東西」沾到，但求神拜佛始終沒有好轉。

張鈺孜表示，另一名16歲國中女資優生，平常表現很優秀，但某天她突然像是「發狂」，不僅語無倫次，甚至出現暴力行為，到院後被發現默默跪在床前不斷向天膜拜叩頭，即便旁人不斷安撫也沒用，彷彿活在自己的世界一般，絲毫不為所動，「就像停不下來的機器」，最後甚至動也不動、呈現木僵狀態。

張鈺孜指出，這幾名病患都是罹患了「抗NMDA受體腦炎」，這項病症於10年前才被發現，過去確診者多為成人，但近年來青少年、甚至發現嬰幼兒確診案例，患者多出現精神方面的疾症，因而經常被誤診送到精神科，當作精神病患治療，葬送復原契機。

張鈺孜說，「抗NMDA受體腦炎」是自體免疫腦炎的一種，致病原因就是患者本身的免疫系統細胞攻擊自己的腦神經細胞，抗體攻擊之後，讓受體數量減少，以致出現一連串脫序行為，早期有焦慮、躁動、幻覺、幻聽、脫序的行為，晚期則可能會有癲癇、意識改變、動作障礙、手足舞蹈、臉部和舌運動障礙等等。

張鈺孜強調，「抗NMDA受體腦炎」可透過藥物治療，患者大多能在8到12個月內康復，呼籲若有發燒併發嚴重行為異常，務必儘速就醫檢測，強調「絕對不是鬼附身」，越早治療，康復率越高。

(中時)