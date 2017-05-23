公布性侵犯個資？ 婦團：構成要件應先修法

國民黨立委陳宜民提案修正《性侵害犯罪防治法》，公布性侵害犯罪者名單和照片，並製作「警示地圖」。（資料照／劉宗龍攝）

才女作家林奕含輕生，後續效應持續發酵，立委紛紛提案修法，包括公布加害人姓名、照片甚至住處，或強制治療等。但婦女團體直言，現行司法對被害人太不友善，導致起訴率、定罪率過低，被害人構成要件才應該最優先修正。

立委陳宜民昨提案修正《性侵害犯罪防治法》，建議比照美國《梅根法案》，公布性侵害犯罪者名單和照片，並製作「警示地圖」。

對於主動公布性侵罪犯個資，勵馨基金會執行長紀惠容說，加害人定罪過程漫長，國內過去曾討論如何不讓加害人在外產生風險，最後妥協為電子腳鐐追蹤、保安處分等，但確實有漏洞，更應著重於協助被害人伸張正義。

現代婦女基金會執行長林美薰表示，公告制度有利有弊，由於社會對於性侵害犯罪特別焦慮，民眾確實有知的權利，也是一種防範方法，但須考量知道多少才不至於引起恐慌與仇視。

她指出，台灣與美國不盡相同，須斟酌國情與文化。目前台灣僅供查詢，若一時難以全面公告，可以考慮漸進式測試社會反應，例如針對重大案件、或使用電子腳鐐曾經逃跑與有高度再犯之虞者，公告警示地區內學校注意。

紀惠容指出，台灣司法為無罪推定，對於受害者非常不利，到法院往往被當作檢查對象，現行受害者構成要件才是最該修正的，否則國內性侵案件起訴率、定罪率不會改善。

「鼓勵被害人要勇敢站出來，司法體系卻讓她們情何以堪？」紀惠容指出，目前受害者必須證明「違反意願」，透過交叉詰問等程序，不僅難以證明，更是嚴重二度傷害。唯有當事人說願意才是合意，應找回司法公平正義。

林美薰也說，對於性侵案，被害人常說不出口或一時反應不過來，婦團不斷呼籲司法應朝「積極同意權」改進，改由加害人須舉證證明對方有同意，將更有利判案。這方面仍有很大的討論空間，可以先從教育概念著手，「Only yes means yes」。

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