基榮服處「粽」動員 粽送榮民過端節
端午佳節將至，基隆市榮民服務處今集結榮欣志工隊及青溪總會的力量，成立「基榮粽動員」，發起關懷榮民的活動。志工團隊們發揮愛心，親手做了500個養生粽、600個香包、250個手工皂送給榮民榮眷，期望給榮民伯伯們一個開心的熱鬧端節。
基隆榮民服務處長古道中邀請欣隆天然氣公司董事長陳泉宮、清溪總會張耿輝議員，及全體志工團一起「粽動員」包粽子，為體恤榮民伯伯年邁行動不便，服務處將粽子親送到住在基隆地區的獨居榮民家中，榮民伯伯們也十分感動。
「好高興、好開心！」90歲的吳姓老榮民眼眶泛淚表示，他幾十年來都1個人住，親人們都離開他了，老友們也都相繼離世，很久都沒有跟那麼多人過端午節，很開心榮民服務處沒有遺忘他。
「現在政府將年金改革改得亂七八糟，如果沒有榮民叔叔們及軍公教榮眷的努力，哪來安定的社會！」張耿輝不改本色，砲轟政府都忽略榮民的努力，民進黨應該要好好照顧軍公教的榮眷，每位榮民都是偉大的英雄。
「我也是榮民，我去年才退伍！」陳泉宮笑說，感謝榮民前輩們為發展民生建設、國家安全及社會安定付出畢生的心血，造就現在安定繁榮的社會，前輩們的功勞銘記在心，祝福大家端午節快樂！
基隆市榮民服務處長古道中說：「感謝陳董及張議員熱心的贊助，並慷慨地出錢出力，還有所有志工們一針一線、一包一葉做出香包及粽子，讓單身獨居的榮民伯伯們拿到粽子後，會發現不是1個人在過端午節，大家都在他身邊。」
(中時)
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