SOGO股權案 章民強向李恆隆討股票高院判敗訴

太平洋SOGO百貨股權之爭，太平洋建設董事長章民強訴請法院，指控太平洋流通前董事長李恆隆侵權、債務不履行，向李男索討當年信託的SOGO百貨6成股權，共60萬股股票案，高院認為章男的請求權罹於時效，且他的主張沒有理由，今判他敗訴。

章民強在2002年對李男提告背信、侵占，本案是刑事附帶民事賠償部分，除此之外，章男、李男還有多起民事爭訟案件，但章男大多獲判敗訴。

章民強主張當年李男為他處理財務危機，從集團切割出太流，太流並以控股方式經營SOGO百貨，而他再將太流價值600萬元的60萬股股票，借名登記信託給太流，不料，李男卻違背他的意思，與遠東集團簽訂保密協議，最後遠東集團卻順勢增資SOGO，取得經營權。

章民強提告並要求太流前董事長李恆隆交還60萬股股票，但李否認所持股票是章民強所信託，主張是以敦南SOGO的土地抵押所得，不願返還。

高院認為，章男於2002年就對李恆隆提告，但遲至2008年才請求刑事附帶民事訴訟，已罹於侵權行為的2年時效，況且李沒有債務不履行，也未造成章男的損害，判章民強敗訴。全案可上訴。

(中時)