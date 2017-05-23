Ella設計兒油飯禮盒「家中地位墊底」尪告白超暖

Ell親自設計兒子油飯禮盒，新手爸爸賴斯翔也發文告白勁寶。（圖／取材自陳嘉樺 Ella臉書）

陳嘉樺（Ella）與馬來西亞籍老公賴斯翔結婚4年多，上月12日生下兒子「勁寶」，升格當新手媽媽的Ella日前更首過母親節，現在勁寶已1個多月大，夫妻倆今也分送油飯分享喜悅，Ella更親自設計油飯禮盒，而老公賴斯翔升格當爸後，曾自嘲地位墊底，他也發文訴出對兒子的愛，告白超暖。

Ella今曬出兒子勁寶的近照，得意兒「完美側顏根本逆天」，並透露他「過著大爺般的生活」，Ella為了準備勁寶的滿月禮，更親自設計，禮盒藏有許多巧思，環保手提袋上繡「招柴勁寶」的紅字「代表著我們家的兩個小寶貝-柴犬布丁和人類勁寶！」Ella也提到：「吃完油飯還可以繼續使用這個由我這位高級設計師設計的環保手提袋去買菜或裝便當。」

新手爸爸賴斯翔也發文告白勁寶，自稱是「來自家中地位墊底的爸爸的愛」，表示儘管她和Ella這對新手爸媽忙得天翻地覆，不過看著兒子一天一天長大，也讓賴斯翔感到欣慰，期盼兒子回家與愛犬「布丁」一起生活。

許多親友今天也陸續收到Ella親自設計的油飯禮盒，Selina得意自己是第一個收到，好友賈靜雯更是直誇「幸福的勁寶有著爸比媽咪的好基因～」，並曬出女兒咘咘與油飯禮盒合照，並向勁寶喊話「快快健康平安長大跟我們一起玩耍喔」。

(中時電子報)