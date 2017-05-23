少女沒出聲也沒抵抗 男被控性侵不起訴
一名16歲少女小娟因家庭變故遭安置於庇護家園，去年與一名20歲陳姓男子發生性關係，社工聞訊認為小娟遭性侵出面報案。陳男喊冤，辯稱曾問小娟可不可以，小娟沒回話也沒抗拒，才以為小娟默許。小娟則說，沒說話是因為喉嚨痛，但確實沒有感覺被強迫，台北地檢署認為全案事證不足，處分不起訴。
據指出，小娟經堂妹介紹結識陳姓男子，去年12月眾人聚會後，小娟隨陳男返回租屋處，兩人進而發生性關係。
小娟返回庇護家園後與社工談天，透露與陳姓男子發生性關係。社工認為小娟年紀尚輕，可能遭陳男強制性交，因此出面報案。
陳姓男子到案喊冤，辯稱曾詢問小娟「可不可以？」見小娟沒說話也沒抵抗，認為小娟默許才發生性行為，過程中小娟也未表示拒絕或出力抵抗。
小娟告訴檢警，當時陳姓男子趁她即將入睡之際親吻她，但當時因為想睡覺所以躺著不動，只用手抓住褲子，隨後兩人便發生性關係。小娟說，當時因為喉嚨痛嘔又愛睏才沒說話。
小娟證稱，當時其實不太想發生性行為，但也不覺得自己被陳姓男子強逼，事後情緒、生活如常，沒什麼變化。
檢方認為，小娟當時並無抵抗，也證稱沒受到強迫，全案犯罪嫌疑不足，不起訴。
(中時)
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