端節前 依「金門協議」遣返大陸詐騙集團

金門協議遣返作業專船「安麒輪」準備啟程返陸，船上運載本次遣返之大陸偷渡犯。(移民署提供)

大陸福建邊防總隊押解「祈福黨」詐騙集團成員在馬祖福澳港碼頭等待遣返。(移民署提供)

移民署於今日在馬祖南竿福澳港執行偷渡犯遣返作業，在兩岸紅十字會的見證下，交接7名大陸地區偷渡犯予陸方，其中4人為由大陸偷渡來台之詐騙集團「祈福黨」成員。

此次遣返之4名「祈福黨」成員均為大陸廣東人，於去年9月初，自大陸福建沿海搭船至基隆港口偷渡上岸後，於台北市鎖定中年婦女，訛騙其家人可能遇劫、他們可為其消災解難等語，誘使婦人將現金、黃金等包在舊報紙裡，再由其成員趁機以味精、礦泉水等物掉包，以「祈福」名義詐騙得手逾新台幣百萬元。「祈福黨」馮姓等4成員經法院依違反入出國及移民法及加重詐欺取財罪判決並易科罰金，執行完畢後交由移民署於今日依「金門協議」交由陸方遣返回陸 。

移民署表示，兩岸偷渡犯之遣接返，歷年來均依「金門協議」由雙方主管部門在海峽兩岸紅十字會之見證下執行；此次遣返作業是循「馬尾-馬祖」路線，由陸方租用專船「安麒輪」並懸掛紅十字會旗幟，經我方租用民船至兩岸海域中線引導進入馬祖福澳港。

(中時)