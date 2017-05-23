美政府評比最佳大學是哪所？沒有學生答對

美國在台協會文化官兼美國中心主任蘇阿麗（左）最近到基隆工商演講。（教育部提供）

美國在台協會(AIT)文化官兼美國中心主任蘇阿麗最近到基隆工商演講，她問同學：「依據美國政府的評比，哪一所大學是美國最好的學校？」現場10位同學一一搶答，答案包括了哈佛、耶魯、麻省理工學院…等，不過這些同學都答錯了！

蘇阿麗用這個問題告訴同學們，美國政府不會有這樣的評比排名，去美國留學要清楚知道自己要的是甚麼，去瞭解每個學校的特色領域，自己做好評估後依據喜好再做選擇，這樣選擇出來的學校就是最好的學校。

教育部日前邀請蘇阿麗在基隆商工進行她卸任離台前最後一場校園演講，中英文雙語演講加上內容豐富有趣，現場近200位同學反應熱烈，競相提問，並表示收穫良多，紛紛表達希望將來能去美國留學，同時體驗真正的多元文化生活。

蘇阿麗應教育部「跨文化大使講座」邀請，以「美國多元文化與留學美國」為題，從多元文化、平等自由等觀點切入，介紹美國多元文化，並說明多元文化的好處以及所可能遇到的挑戰，鼓勵大家破除刻板印象，接受不同文化，開啟全球視野。

她舉例說，一般美國人對台灣的刻板印象大多是美食、夜市、每天都要吃米飯、每個人早上都要練功夫或太極…等，現場並問大家：「早上起床會練功夫的同學請舉手。」結果沒有人舉手。因此，她鼓勵大家要打開心胸去認識不同文化的真實面，才不會被刻板印象所誤導。

基隆商工校長陳明印原本擔心同學不敢說英文，沒想到發問的同學多達30位，現場互動熱烈，各式各樣的問題讓大家都覺得很有趣。陳明印表示，學生英文問答的表現真是令人驚喜，認為學生平常欠缺的就是機會，因此非常感謝教育部舉辦這樣的演講，把機會帶到高職校園來，激勵學生有勇氣放膽去嘗試。

(中時)