毒品通緝犯冒用弟身分 髮量懸殊露餡

62歲蔣姓男子因毒品案通緝，自認為冒用胞弟身分可騙過警方，不料嚴重禿頭的他對比胞弟照片頭髮濃密，當下被警識破。(劉宥廷翻攝)

62歲蔣姓男子因毒品案通緝，逃亡4年期間涉販毒為生，高市刑大據報鎖定，日前見蔣男與其女友外出，機不可失，上前攔捕。蔣男自認為冒用胞弟身分可騙過警方，不料嚴重禿頭的他對比胞弟照片頭髮濃密，謊言當下被識破，警方並在蔣男住處搜出毒品，除押解歸案外，還追加1條毒品罪。

高市刑大偵1隊獲報毒品通緝犯蔣男販毒牟利，隨即展開追查，掌握蔣平時藏匿於楠梓、梓官一帶，為避免住處曝光，蔣男還利用朋友租屋處吸食並販賣海洛因、安非他命等毒品。警多經過日跟監，鎖定蔣男位在楠梓區楠梓新路97巷附近的住處。

警方21日埋伏蔣男住處周遭，見他與黃姓女友欲開車離去，隨即上前盤查，蔣遇警盤問時故作鎮定，早已將胞弟身分證資料倒背如流，企圖遮掩通緝身分。不過，警調出胞弟身分照片比對，蔣男頭頂光禿禿，與弟弟髮量懸殊，一眼就被識破謊言。

蔣男見逃不過，坦承身揹毒品案遭通緝，同意讓警方上樓搜查，果真在抽屜內搜出41公克毒品，蔣男否認販毒，僅承認查獲毒品中有2公克屬於他，其餘39公克是綽號「阿元」的男子寄放。蔣男2012年因涉毒品案遭判刑11個月，落跑未到案執行遭通緝，警方已將他押解到案。

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(中時)