多虧讀稿機 讓川普更像美國總統
美國總統川普近日遠離華府，展開上任後首度出訪，在20日造訪了美國在阿拉伯半島上的重要合作盟國：沙烏地阿拉伯，不同於平時常出現情緒性的言論，在首度外訪的演說中，川普難得表現出穩健的台風以及聚焦主題，甚至不再使用有爭議的字眼。川普能表現得這麼像一位總統，這一切全拜讀稿機之賜。
看著讀稿機說話，的確與真實的川普相差甚大。據《中央社》報導，儘管白宮官員強調稿子是川普「親自執筆」，但內情人士表示，這篇對伊斯蘭政策的重要講稿，用詞也較過去溫和，不使用「激進的伊斯蘭恐佈主義」等爭議字眼，是受到白宮國安顧問麥馬斯特影響；在幕僚及讀稿機幫助下，多數輿論正面評價他用字遣詞的轉變。
這篇超過半小時的演說，不是為了說教，川普表達美國是為結盟、捍衛共同利益和價值觀的基石而來，強調這是場對抗伊斯蘭極端主義、伊斯蘭主義分子危機及各種伊斯蘭恐怖活動的真正戰爭。川普還會見了國王塞勒曼王儲和副王儲，參加了若干協議簽署儀式，並為一棟打擊激進主義和促進溫和的新中心啟用落成。
這次9天的出訪國家有沙烏地阿拉伯、以色列、義大利、比利時，並出席北約和G7峰會，不過川普回國後還有個大麻煩在等著他。遭解職前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米，不受川普揚言公布對話錄音的警告，據美國媒體報導，在川普出訪期間已同意要向國會公開作證，原定在24日，不過目前時間確定延期。
(中時電子報)
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