違建卡拉OK拒自拆 新北市府鐵腕強制拆除

新北市府強制拆除新店柴埕路某鐵皮違章卡拉OK店。（孟祥傑翻攝）

新北市府強制拆除新店柴埕路某鐵皮違章卡拉OK店。（孟祥傑翻攝）

新北市府公安聯合稽查小組今年初接獲檢舉，指新店區柴埕路有業者以違章建築經營卡拉OK，經列管為嚴重違規場所並限期業者改善或停業，業者雖口頭表示不再營業，但經多次稽查仍持續違法營業，上月27日貼單通知限期業者自行拆除，業者仍拒不拆除，市府日前強制拆除，並要求業者支付拆除費用及自行負責善後清理工作。

(中時)