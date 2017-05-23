男偕友吃宵夜 遭不明人士開車衝撞

新北市31歲張姓男子昨天（22日）晚間10時許，與53歲劉姓友人到新店區安康路二段吃宵夜，突然遭人持椅子狂砸，逃出店外又被汽車衝撞，並疑似傳出槍響，警方獲報趕至時，作案車輛已逃離現場，警方將受傷的張男送醫，劉男則已自行到事發地點對面的消防隊求助送醫，所幸均無生命危險。

但張、劉2人表示不認識對方，卻又不願提告，警方懷疑案情不單純，有可能是債務糾紛引發尋仇狀況，已調閱監視器畫面鎖定車號及駕駛人身分深入調查釐清案情。

(中時)