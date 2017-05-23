北市文化局長賭烏紗帽 北藝再流標將請辭

市議員何志偉指北藝中心天價玻璃破損嚴重，裂縫比人高。(市議員何志偉提供）

停工中的北藝中心被質詢可能成為大巨蛋第二，台北市議員何志偉23日在交通部門質詢時，針對北藝續建連連流標痛批拖愈久賠愈多，文化局長鍾永豐答詢時不惜賭上烏紗帽說，分標後再招標如果流標，他將向市長柯文哲自請處分，不排除請辭。

何志偉發現停工中的北藝中心出現天價S型玻璃破損嚴重，隔音牆和有弊案的防火漆責任歸屬也應究責，而斥資645萬元的手扶梯持續生鏽，可能成為吃人電梯等等，他要求主管機關文化局負起責任。

北藝中心在去年11月營造商理成倒閉之後，經歷2次流標，北市府因此啟動拆標分包方式因應，希望能將招標案與之前切開，給新的投標商更多誘因。鍾永豐在答詢時說，若再標不出去，「我會向市長自請處分，先請市長就這部分究責，必要時會提出辭呈。」

鐘永豐表示，北藝實際金額會增加多少還沒辦法預估，何志偉則強調，柯文哲市長曾多次表達在他任內無法完工，他認為這個錢坑不該由市民再來承擔。

此前理成營造施做的北藝主體工程及細部裝修，費用38億3304萬元，現因理成破產倒閉，市政府於2016年11月14日與其終止契約，並扣押履約保證金3億元。在停工之前，理成應負責的工程進度已達73.82%，最複雜的曲面玻璃外牆也完成9成。最後則是由亞翔工程負責的劇場、舞台、燈光、音響等設備標，費用11億3744萬元，目前施工進度為50%，持續施工中。

不過官員也坦承，理成倒閉後，目前工區的安維保全等由亞翔接手，目前每月維持費約90多萬元，由理成扣下的履約保證金中支應。

何志偉召開記者會指北藝高價的S型玻璃帷幕破損嚴重，捷運局掌握破損率3.7%，已遠遠高過建築師原設計評估的0.8%，單片17萬的玻璃帷幕仍持續異常出現氣泡及「自爆」中，估計有45片破損。

文化局表示，全案共1287片玻璃，其中40片屬搬運及安裝不當之人為因素，另有5片係颱風來襲時，固定防護不良導致玻璃搖晃碰撞破裂。建築師團隊也表示，S型玻璃在台灣非首例，且膠合玻璃無「自爆」可能。

至於隔音牆已施工7成，保固責任與投標風險，理成已施作之隔音牆數量，如有需修繕情形發生，將由市府負擔保固費用，並向理成求償，接續廠商只對其施作數量負保固責任。

不合格防火漆部分，室內防火漆已編列足額改善費用，採增加防火被覆或防火板及刮除重做方式處理，增加之費用將向理成求償。

由於此案跨文化局、捷運局東區工程處等多個單位，目前市府決定分兩標再辦理發包，接續工程第一標近期將於5月25日公開閱覽，6月中旬公開招標，接續之工程，由工務局接辦。

(中時)