龍潭弊案 游錫堃：扁應無罪

游錫堃表示，龍潭案不該判決阿扁總統有罪。（資料照／李忠一攝）

前行政院長游錫堃今表示，龍潭案當時他身為國家最高行政首長，法院都判定他無不法，前總統陳水扁既無蓋章又無簽名，也應無罪。

游錫堃今在臉書指出，陳水扁總統因龍潭案，以具「實質影響力說」被判11年有期徒刑，具法定職權之實際核准者游錫堃則無事。

他說，依據憲法規定，行政院長為國家最高行政首長。龍潭案的實際核准者是游錫堃而非陳水扁，龍潭案所有的簽辦公文，既無阿扁總統蓋章亦無其簽名，甚至連看都沒看過，法院卻判其11年徒刑，顯然嚴重違反常理。

他指出，就「法定職權說」論，游錫堃是實際核准者，龍潭案如有違法應是由游錫堃負責；就「實質影響力說」，阿扁總統若確實影響了核准者游錫堃使之不法，阿扁總統被判決有罪或能成理。今游錫堃既無不法亦無犯罪，顯示阿扁總統雖具實質影響力，但並未進行不法之影響，游錫堃認為龍潭案不該判決阿扁總統有罪。

(中時)