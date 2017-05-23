龍潭弊案 游錫堃：扁應無罪
前行政院長游錫堃今表示，龍潭案當時他身為國家最高行政首長，法院都判定他無不法，前總統陳水扁既無蓋章又無簽名，也應無罪。
游錫堃今在臉書指出，陳水扁總統因龍潭案，以具「實質影響力說」被判11年有期徒刑，具法定職權之實際核准者游錫堃則無事。
他說，依據憲法規定，行政院長為國家最高行政首長。龍潭案的實際核准者是游錫堃而非陳水扁，龍潭案所有的簽辦公文，既無阿扁總統蓋章亦無其簽名，甚至連看都沒看過，法院卻判其11年徒刑，顯然嚴重違反常理。
他指出，就「法定職權說」論，游錫堃是實際核准者，龍潭案如有違法應是由游錫堃負責；就「實質影響力說」，阿扁總統若確實影響了核准者游錫堃使之不法，阿扁總統被判決有罪或能成理。今游錫堃既無不法亦無犯罪，顯示阿扁總統雖具實質影響力，但並未進行不法之影響，游錫堃認為龍潭案不該判決阿扁總統有罪。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。