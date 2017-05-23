英警證實 演唱會炸彈嫌疑犯已在爆炸中身亡
英國曼徹斯特警方表示，今在美國歌手亞莉安娜演唱會中引爆炸彈的嫌疑犯只有一人，並且已經在爆炸中死亡。
CNN報導，警長局長Ian Hopkins證實這名炸彈客死於現場，警方認為他身上攜帶了一個土製炸藥，並且在現場引爆、引發嚴重傷亡。目前已有22人在爆炸中喪生，59人受傷。
警方雖認為這名嫌犯是單獨犯案，但仍在調查他是否屬於某犯罪網路的成員。目前警方已經出動了400名警員戒備整晚，也派出武裝警察繼續維護爆炸現場─曼徹斯特體育館(Manchester Area)附近的安全。
如果這起事件確認是恐怖攻擊，將會是英國自2005年倫敦地鐵炸彈案以來死傷最慘重的一次。當年的爆炸案造成52人死亡。
美國國土安全部表示，目前正密切觀察狀況，並補充目前美國音樂會等並沒有接獲任何威脅。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。