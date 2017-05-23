英警證實 演唱會炸彈嫌疑犯已在爆炸中身亡

一名鑑識人員正在曼徹斯特體育館旁的捷運站裡走動。(美聯社)

英國曼徹斯特警方表示，今在美國歌手亞莉安娜演唱會中引爆炸彈的嫌疑犯只有一人，並且已經在爆炸中死亡。

CNN報導，警長局長Ian Hopkins證實這名炸彈客死於現場，警方認為他身上攜帶了一個土製炸藥，並且在現場引爆、引發嚴重傷亡。目前已有22人在爆炸中喪生，59人受傷。

警方雖認為這名嫌犯是單獨犯案，但仍在調查他是否屬於某犯罪網路的成員。目前警方已經出動了400名警員戒備整晚，也派出武裝警察繼續維護爆炸現場─曼徹斯特體育館(Manchester Area)附近的安全。

如果這起事件確認是恐怖攻擊，將會是英國自2005年倫敦地鐵炸彈案以來死傷最慘重的一次。當年的爆炸案造成52人死亡。

美國國土安全部表示，目前正密切觀察狀況，並補充目前美國音樂會等並沒有接獲任何威脅。

(中時電子報)