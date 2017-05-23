全中運南投選手創佳績 縣府發出574萬獎勵金

全中運南投選手創佳績，府會表揚選手和教練，將發出總獎金574萬元。（圖/廖志晃翻攝）

全國中等學校運動會，南投代表隊表現亮眼，共獲19金、17銀、9銅佳績，金牌數排名全國第9名，在6都以外排名第3，創新南投縣運動史紀錄！縣長林明溱為選手加油，並為跆拳道選手許程傑，掛上失而復得的金牌。

南投縣體育會在縣議會設慶功宴，50位績優選手及教練齊集；擔任南投縣體育會理事長的副議長潘一全，議員簡景賢、許阿甘、蔡宗智，馬文君立委服務處主任黃世榮等人也共襄盛舉。

林明溱感謝選手及教練們的辛苦，及縣體育會與所有體育人的熱情支持，尤其是跆拳道比賽爭議中，大家齊心協力為選手延和國中許程傑討回公道，讓金牌失而復得！

林明溱期許所有選手繼續加油，更上層樓，未來能成為國手為南投及國家爭光榮。而為激勵及表揚全中運績優選手及教練，縣府也將發出574萬元獎勵金，以實質的獎金鼓勵所有奪牌選手及教練，慰勉大家平時訓練的辛苦。

潘一全指出，今年全中運再獲佳績，要感謝最辛苦訓練的教練選手們，體育強、國家才會強大，這幾年南投縣在各項運動上都有大

幅進步，運動人口也漸漸增加，希望縣府多向中央爭取，編列更多體育的相關經費，讓大家都能使用到更好的運動設施，培育更多優秀的人才。

縣府教育處表示，今年比去年金牌數大幅增加5面，其中以技擊類柔道、角力獲得8面金牌，及空手道獲得6面金牌為最佳成績。

今年獲得金牌學校有旭光高中、草屯國中、宏仁國中、延和國中及草屯商工，其中，草屯國中柔道及角力隊今年獲獎牌數8金、5銀、3銅，創下草屯國中建校81年來參加全中運最佳成績。選手個人成績，旭光高中韓棨賢榮獲空手道第4量級金牌、及國男組個人型銀牌！

(中時)