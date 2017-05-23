闖紅燈瞎扯要看病 警當場起獲毒品送辦

新北市35歲吳姓男子昨天（22日）下午騎車行經永和區民有街，見到員警巡邏機車立刻闖紅燈逃跑，引起員警懷疑追上攔下盤查，吳男辯稱要趕去醫院看病，員警查驗身分發現他有毒品前科，且見他神色慌張，仔細盤問後當場起獲1包安非他命毒品，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)