駭客入侵竊個資 雄獅旅遊籲勿上當

針對消費者反映，有詐騙集團入侵雄獅電腦系統，竊取消費者購買FIT（機票、訂房或自由行）商品訂單資料並進行詐騙。雄獅旅遊集團昨(23)日發聲明表示，已向警察機關報案，也請外部專業資安防護顧問公司進場，協助提升資訊防護及加密等級，目前駭客造成的資安系統破壞均已修復，將持續加強資訊安全管理。

雄獅旅遊集團呼籲近四個月購買上述產品的民眾防範詐騙，同時強調，參團旅客資料及信用卡交易訊息均未外洩，雄獅目前營運及出團狀況皆正常，請消費大眾安心。

雄獅旅遊集團指出，雄獅除全力配合檢警機關偵辦本案，也呼籲政府相關部門重視境外駭客對我國企業與線上交易之危害，維護我國商業交易機制之安全。

雄獅旅遊日前接獲通報，有不法人士竊取消費者聯絡個資後，假冒公司員工，並以訂單錯誤、重複扣款等不實理由向消費者詐騙。雄獅除呼籲民眾勿受騙，亦將透過簡訊、電話通知、網站聲明和實體通路門市，向消費者說明並提醒。

「雄獅旅遊不會以電話要求提供信用卡資料、或要求至ATM轉帳、或至任一金融機構要求匯款至不明帳戶等動作，亦不會以訂單錯誤或重複交易為理由要求消費者提供帳戶資料。」消費者若有疑問，可撥打至雄獅客服專線02-87939696，或反詐騙專線165。

(工商)