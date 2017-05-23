洗完衣服還有悶臭味 這2種方法可解決
濕濕熱熱的夏天即將來臨，許多人此季節洗衣服時，都會發生髒汙洗乾淨了，卻依然有悶臭味的問題。專家表示，這種味道是來自細菌，而要殺菌，只靠洗衣粉、洗衣精是不夠的，最好的方法，是利用日曬與消毒液。
香港專業教育學院應用科學系高級講師姜艷媚博士告訴香港《蘋果日報》，細菌易於潮濕處滋生，而洗衣粉沒辦法徹底殺菌，若不想讓衣服洗完後還有悶臭味，最好的應對方法有兩種，一是洗完衣服後，將其放在日光下照射。
第二種方式，則是先把衣服浸泡在消毒液一晚再洗，這樣會比直接把衣服、洗衣粉、消毒液一起丟進洗衣機有效。姜艷媚並提醒，要記得定期清洗洗衣機，沒有使用時則要保持乾燥，這樣才不會產生細菌。
另外，姜艷媚提到，不同材質的衣服會產生不同程度的細菌，以棉質和人造纖維比較，細菌在後者會生長得較好，所以人造纖維衣服洗完後如果還有悶臭味，味道往往都會比棉質衣服來得更重。
(中時電子報)
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