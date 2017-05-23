撇不合！普丁下周主動出訪馬克宏

法國總統馬克宏(左)和俄國總統普丁，下周將於巴黎首次會面。(圖/美聯社)

之前被媒體報導，新上任的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，可能因為各種國際政治議題的立場不同，與美國總統川普(Donald Trump)和俄國總統普丁(Vladimir Putin)鬧不合，因為馬克宏的溫和風格，顯然和他們的狂人形象格格不入，但是克里姆林宮22日宣布，普丁已經安排下周一(29日)前往巴黎，與馬克宏舉行首次會談。

根據《今日俄羅斯》(RT)報導，普丁預計下周一(29日)出訪巴黎，與新上任的法國總統馬克宏進行首次見面，普丁主動出擊拜訪馬克宏，主要著眼在俄法之間的政治、貿易、經濟、文化關係，展開討論，當然也會涉及打擊恐怖主義和敘利亞、烏克蘭的和平進程等議題。

馬克宏先前在競選總統的期間，他的陣營曾經在很多場合控告俄國媒體，包括《今日俄羅斯》、《俄羅斯衛星通訊社》(Sputnik)在內，連續刊登一連串的假新聞，提供大批假消息。因而傳出馬克宏不只國際議題立場與普丁相左，也因為普丁當時透過媒體表現出，偏好極右派的競爭對手勒龐當選，讓兩人之間恐怕更加不合，憑添嫌隙。

儘管如此，俄國政府仍一貫否認介入法國大選，並計畫下周主動出擊，前往巴黎，拜訪馬克宏。

(中時電子報)