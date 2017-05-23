移民署中市第二服務站 新住民書香四溢

新住民穿上母國傳統服飾，與移民署長何榮村（後中）共同合影，現場洋溢著濃濃的書香味。（陳淑娥攝）

新住民穿上母國傳統服飾，與新住民立委林麗蟬（後排右五）共同合影，現場洋溢著濃濃的書香味。（陳淑娥攝）

移民署台中市第二服務站，23日成立「新住民愛讀冊多元文化圖書區」，500本圖書包含東南亞國家6種語言，新住民們也穿上母國傳統服裝，共同參與揭牌儀式，他們開心地表示，洽公時能看到母語書刊真的很親切。

移民署長何榮村表示，新住民姐妹們扮演教育孩子的角色，母親愛看書，就會培養孩子的閱讀習慣，新二代會青出於藍勝於藍。新住民立委林麗蟬也共襄盛舉，她肯定公共空間有更多的圖書角，讓多元文化書香滿人間。

柬埔寨的新住民陳香玲，嫁來台灣16年、育有3子，老大已經國中了，當初因害怕小孩說中文有家鄉口音，所以不學習母語，她說，小孩現在既看不懂也不會說，讓她很後悔，如今老么從小就開始接觸母語，有了這些家鄉書籍，讓她非常方便。

台中市立圖書館葫蘆墩分館主任陳信正表示，多元文化為分館的特色館藏，擁有逾2萬本新住民的書籍可供借閱，很多人不知道豐富的圖書資源如此貼近生活，所以分館走出來與移民署合作成立多元文化圖書區，盼帶給新住民更多的書香氣息。

(中時)