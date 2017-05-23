移民署中市第二服務站 新住民書香四溢
移民署台中市第二服務站，23日成立「新住民愛讀冊多元文化圖書區」，500本圖書包含東南亞國家6種語言，新住民們也穿上母國傳統服裝，共同參與揭牌儀式，他們開心地表示，洽公時能看到母語書刊真的很親切。
移民署長何榮村表示，新住民姐妹們扮演教育孩子的角色，母親愛看書，就會培養孩子的閱讀習慣，新二代會青出於藍勝於藍。新住民立委林麗蟬也共襄盛舉，她肯定公共空間有更多的圖書角，讓多元文化書香滿人間。
柬埔寨的新住民陳香玲，嫁來台灣16年、育有3子，老大已經國中了，當初因害怕小孩說中文有家鄉口音，所以不學習母語，她說，小孩現在既看不懂也不會說，讓她很後悔，如今老么從小就開始接觸母語，有了這些家鄉書籍，讓她非常方便。
台中市立圖書館葫蘆墩分館主任陳信正表示，多元文化為分館的特色館藏，擁有逾2萬本新住民的書籍可供借閱，很多人不知道豐富的圖書資源如此貼近生活，所以分館走出來與移民署合作成立多元文化圖書區，盼帶給新住民更多的書香氣息。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。