Samsung Pay今上路 綁定玉山家樂福聯名卡送辛拉麵
Samsung Pay今（23日）正式在台上線，家樂福觀察Apple Pay 3月29日啟用以來，帶動行動支付成長7％，看好Samsung Pay可再帶動成長10％，即日起綁定玉山家樂福聯名卡不限金額消費，家樂福送一袋、5包辛拉麵，共會送出2萬袋、10萬包，若以一袋超過百元計算，共會送出200多萬元。
家樂福全國公關經理何默真表示，根據今年初至今消費者結帳方式觀察，有一半以上會刷信用卡，其中，超過50％使用行動支付，預估Samsung Pay加入後，占比可從50％增為60％。
何默真認為家樂福走在消費者前面，提供超過消費者預期的服務，3年前已建置NFC技術，預備迎接行動支付的時代，增加魅力條件；如今不只Samsung Pay第一時間上線，在銀行提出的優惠外，也提供獨家綁定送辛拉麵優惠大力推廣。她表示行動支付具備便利性、安全性、加快結帳速度，且保障消費者隱私。
(中時)
關鍵字：家樂福、Samsung Pay、行動支付、辛拉麵
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