新北市樹林鶯歌及板新地區 端午節連假停水

自來水公司因配合台電辦理「松樹~介壽分歧水頂69KV線」施工停電作業，將在端午節連假的27日上午8時起至28日6時止，停水22小時。其中樹林、鶯歌全區停水，水利局除請民眾預先儲水備用，也將持續管制督促台水公司儘速完工復水。

自來水公司十二區管理處表示，本次停水影響範圍如下：

全區停水地區：鶯歌、樹林。

部分停水地區：

三峽區：溪南、溪北、溪東、成福、竹崙、安坑、龍學、龍恩（含北大重劃區）；

泰山區：山腳、福泰、福興、楓樹、同榮、同興、全興、義學、義仁、明志、泰友、新明、貴子、貴賢、貴和等里。

新莊區：合鳳、祥鳳、雙鳳、丹鳳、國泰、營盤、福營、富民、富國、裕民、龍鳳、龍福、建安、建福、後港、後德、四維、八德、成德、南港、萬安、龍安、保安、圳福、西盛等里。

板橋區：溪洲、溪福、崑崙、成和、溪北、堂春等里。

另為因應民眾急用，也設有8處臨時供水站，地點如下：

1.泰山區泰林路2段347號

2.鶯歌區國際一路175號前（朝陽街口）

3.鶯歌區湖山路71巷口

4.三峽區介壽路3段200巷口

5.樹林區公所前

6.樹林區山佳街28號(山佳火車站廣場)

7.樹林區保安街2段45巷21弄路口

8.新莊區新北大道七段225號

(中時)