演唱會圓臉肥腿後...濱崎步辣秀蠻腰疑激凸
日本歌姬濱崎步以精湛歌藝在歌壇叱吒19年，更以火辣身材與如洋娃娃般的精緻五官，成為許多粉絲心中的女神，不過濱崎步在日前的演唱會上，卻被粉絲拍到她身形明顯圓了一圈，女神身材成為焦點，濱崎步則沒甩外界熱議，並在IG辣秀蠻腰，但卻被眼尖網友發現她疑似激凸！
濱崎步日前在橫濱為巡迴演唱揭開序幕，更大方開放粉絲拍照，不料卻被捕捉到她圓臉、粗手臂和粗腿，原本的纖細身材卻疑似發福，不過在濱崎步的IG中身材仍是凹凸有致，近日濱崎步更辣秀小蠻腰，但卻被眼尖網友發現她疑似激凸，不過也有人認為是單純角度問題，只能說女神魅力超夯，一舉一動都備受矚目。
(中時電子報)
關鍵字：濱崎步
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