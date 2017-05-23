民調低與一例一休爭議 林全：無新內閣考量

行政院長林全在苗栗受訪表示，目前沒有考量新內閣問題。（陳慶居攝）

視察災害防救演習後，林揆向參演單位代表握手致意，表示肯定。（陳慶居攝）

苗栗縣舉行災害防救演習，過程逼真受行政院長林全肯定。（陳慶居攝）

面對520民調不滿意度高於滿意度一事，行政院長林全23日下午表示，行政院團隊會注意這些民調數據，特別是政府施政，總是要注意社會大眾的意見和看法，但他也了解公共政策難免有不同意見，會盡量檢討是否還有改善的空間。至於內閣改組之說，林全目前沒有點名任何人，也沒有任何的考量。

林揆下午率內政部長葉俊榮等人到苗栗視察災害防救演習，面對媒體詢問，林全否認有1、2位部長被點名，例如國發會主委陳添枝和經濟部長李世光。

另外，關於爭議不斷的一例一休議題，林全先前接受雜誌訪問時曾提到，現在一例一休可能沒有修法的必要性，但是最近多位民進黨立委提出，加班工時、加班時數與加班費擬修法調整，這方面行政院是否有因應措施嗎？林全回應，他注意到有部分委員在立法院提及一例一休修法的看法，目前仍只是部分委員的看法。

林全表示，委員在立法院有提案的權利，這部分他會充分尊重，對一例一休的看法，行政院的立場目前沒有任何改變。

(中時)