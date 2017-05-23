彰化縣「不一樣的啦啦隊」競賽今登場

「不一樣的啦啦隊」比賽，今天在田尾國中精彩登場。鐘武達攝。

彰化縣「不一樣的啦啦隊」比賽，特教生與普通生默契的結合演出，讓人感動。鐘武達攝。

不一樣的啦啦隊比賽，特教生展現努力學習的成果。鐘武達攝。

彰化縣政府鼓勵身心障礙生多運動，率全國之先為特殊教育學生開辦「不一樣的啦啦隊」比賽，第4屆賽事今天在田尾國中登場，700多名特教孩子勇敢秀自己，贏得滿堂彩。

教育處副處長張雀芬說，營造友善融合的校園是彰化縣一向堅持的教育理念，102學年度起縣府補助學校培訓身心障礙學生啦啦隊，除了鍛練肢體運動及韻律協調發展，更要強化特教孩子與普通學生相互學習的合作與默契。

「不一樣的啦啦隊」比賽，有國小組22隊、國中組12隊與機構協會組700多名孩子參加，有坐輪椅、有行動遲緩的慢飛天使、也有智能障礙的憨兒，競賽時，個個神情認真，跟著節奏滿場飛舞，雖然有時動作慢半拍，大家還是看得到他們的努力。

這場比賽，除了有身心障礙生獨立組，也有身心障礙生與普通生混合組，比賽進行時，不時可以看到身心障礙生與普通生演出的合作默契，有的普通生很貼心，甚至還會刻意配合特教隊友的節奏調整自己的腳步，讓觀眾及評審看了都說「這才是真正的團隊精神」。

(中時)