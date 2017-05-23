小禎有望復合？再度同框李進良好幸福

小禎一家3口再度同框。(取自小禎臉書)

小禎近來與老公關係明顯好轉。(本報系資料照，張祐銘攝)

女星小禎(胡盈禎)與整形醫師李進良結婚9年，自2012年分居至今4年多，雙方關係近來明顯好轉，繼今年大年初三的全家野柳行後，日前又再度於臉書PO出與李進良、女兒一家3口幸福同框照，獲粉絲滿滿祝福「終究要回家，珍惜對的人，幸福美滿」。

小禎前天在臉書PO出星期日溜女兒照，上傳多達18張照片中，被眼尖粉絲發現老公李進良也去了，照片中藏著一張一家三口幸福同框照，讓不少網友也替她開心「好幸福畫面，甜蜜感人，要長長久久哦祝福中」、「人生苦短，一家人緊緊相繫，最幸福最感人了」、「有智慧的女人有資格擁有此畫面」。

(中時電子報)