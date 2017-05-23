美小兒科學會：嬰兒未滿1歲禁喝果汁！
很多家長認為果汁好喝又健康，經常給幼童飲用，但美國小兒科學會近日更新兒童飲食指南，建議家長不要給未滿1歲嬰兒喝100%純果汁，營養成分不僅無助於孩童生長，高卡路里及高糖份還會危及健康。
據《紐約時報》（The New York Times）報導，美國小兒科學會近日將未滿6個月嬰兒禁喝純果汁建議，更改為1歲以下。純果汁含大量糖份、卡路里，不僅對嬰兒早期成長沒加分，還會影響母乳及配方奶中，蛋白質、脂肪、鈣等礦物質的攝取。這是小兒科學會自2001年後，首次調整果汁指南。
至於1歲以上，果汁攝取量有何限制？新飲食指南建議，1歲至3歲的孩童每日不得飲用超過4盎司（120毫升）；4歲至6歲每日可飲用6盎司（180毫升），7歲至18歲每日不可超過8盎司（240毫升）。此外，盡量別在孩童睡前飲用果汁，平時多攝取天然水果。
(中時電子報)
文章來源：The New York Times
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