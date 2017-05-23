醫師進入住家看診 屏醫整合屏北醫療
屏東醫院於去年7月開始推動屏東地區居家整合醫療照護，至今服務屏東鄉親共142位，日前更與屏北各鄉鎮衛生所成立屏北居家醫療群，讓醫生親赴患者家中看診，透過深入診斷及居家訪視，重新定義醫與病，讓醫生與患者關係更加緊密。
由屏東醫院主導，加入屏北居家醫療群的包括麟洛、鹽埔、里港、九如等4鄉衛生所，及萬丹大愛居家護理所等單位，提供屏北地區民眾居家醫療與安寧療護服務。
屏東醫院院長鄭裕民表示，屏北居家醫療群成立，將長照及居家醫療深入鄉鎮巷弄，造福民眾健康；屏醫家醫科主任戴志融也說，許多長輩因行動不便或子女外出工作，導致就醫不便，自從接受居家醫療服務，不但減少往來奔波，也降低重覆用藥問題，疾病獲得更好控制。
長期投入社區醫療的麟洛衛生所主任施泰銓指出，鄉內老年人口比例高達17％，從臨床經驗顯示，失能或高齡患者病情複雜程度往往比一般病患來得高，而到醫院只能看到一半病症，走入患者家中，就能從生活起居、日常飲食等方便，完整探究病因。
不過以一般門診一個病患10分鐘為最，一趟居家醫療少說要花半小時至1小時，讓不少醫生卻步，「因為時間成本不划算」，但施泰銓說，他手機24小時不關機，常有患者打電話諮詢，雖讓工作時間拉長，但看到患者病情有所改善，他也甘之如飴。
(中時)
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