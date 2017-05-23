竹市6項公共建設 獲國家卓越建設獎
新竹市近年建設不斷，市府22日確定拿下國家卓越建設獎，其中護城河再造工程、火車站後站地下道延伸工程，拿下最佳環境文化類金質獎，總計共拿下6項公共建設大獎，打破竹市歷年紀錄。
獲獎項目中，啟用50年後首度大規模翻修的火車站後站地下道延伸工程，大幅度改頭換面，將過去的昏暗髒亂，以人本概念改善成友善環境，避免人車爭道，並搭配無障礙電梯，讓地下道成為舒適的行走空間。
護城河再造工程則讓府後街護城河段的水與綠延伸，以生態工法營造自然親水空間，搭配無障礙坡道，提升城市人本環境品質，成為真正的親子公園。
廣受好評的中央公園兒童遊憩再生工程，及青青草原溜滑梯設施工程的獲獎，則是彰顯竹市在高生育率下，政府回饋給市民的直接政績，青青草原溜滑梯更是北台灣最長溜滑梯，平日或假日都吸引滿滿人潮。
華德福實驗分校工程設計手法以自然為師，整體建物以木色系融合周遭景色，並將教室增加延伸空間、利用大面積窗戶，營造田園視窗，讓光線在室內空間裡自然流瀉，獨具巧思。
新竹轉運站則以大公園的人本概念，規劃整體空間場域，改變阻斷人行的破碎空間，提升旅客步行時的舒適度，同時引入公共藝術，提升整體城市美學。
(中時)
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