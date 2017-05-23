東森電視案》登廣告互嗆 台數科籲東森國際與王令麟懸崖勒馬

東森電視股權交易案持續審議中，東森國際今天在自由時報和蘋果日報刊登頭版頭廣告呼籲國家通訊傳播委員會(NCC)主委詹婷怡懸崖勒馬、勿一意孤行，被東森國際點名為「上市公司、愛爾達案例並不適用」的台數科隨後也在晚報同樣以頭版頭廣告回應，呼籲東森國際與王令麟懸崖勒馬，勿以非法與惡意手段干擾正常媒體交易案。

東森國際對詹婷怡的公開喊話，主要訴求是「NCC明知台數科已違反黨政軍規定，違法事項不能以附負擔方式處理，愛爾達案不適用於東森電視」，同時要求詹婷怡「勿陷蔡總統和民進黨於不義」，質疑詹婷怡「您一意孤行是為了林佳龍2020登大位」。

針對東森國際的指控，台數科表示，「正告曾經掏空台灣力霸集團320億遭判刑確定，並於獄中行賄副典獄長遭判刑確定，以及近期再度涉入東森溫泉飯店掏空案的王令麟先生，請勿再以惡意手段，干擾媒體正常交易，傷害國家形象，讓全世界看笑話」。

台數科點名東森國際與王令麟，「你的種種作法，已經成為台灣企業史上的最大惡例，透過抹黑、違法手段，惡意污衊上市公司與政府公職人員，意圖達成一己之私，如此違法亂紀手法，相信外界都看在眼裡，若讓你的惡質手段成真，台灣將從此沒有正義可言」。

台數科強調，「外資凱雷集團手中擁有的65%東森電視股權，自從去年10月與台數科集團達成收購協議後，東森國際與王令麟為了阻撓這件交易案，用了種種不法與無恥的手段試圖干擾，台數科都有完整蒐證與證據，未來將同步交給檢調處理」。

台數科認為東森國際和王令麟透過四項手段來阻饒交易案進行，第一是透過東森新聞雲及特定名嘴，每日惡意攻擊台數科與東森電視案，第二是透過公關公司動員工讀生與操作假反媒體壟斷團體，第三是惡意營造黨政軍購入台數科股票，想以違法手段卡住媒體購併案，第四是多次惡意攻擊擔任公職人士，以不實言論營造政治鬥爭氛圍。

在透過公關公司動員工讀生與操作假反媒體壟斷團體方面，台數科指出，東森電視購併案啟動後，因本案爭議不大，各政黨與傳統媒改、反媒體壟斷團體幾乎無人出來反對，王令麟透過公關公司營造「假反媒體壟斷團體」「公民反媒體壟斷聯盟」，動輒於媒體登廣告，並多次於NCC舉辦的聽證會、公聽會，動員工讀生，以「假反媒體壟斷團體」意圖營造有人反對的假象，干擾媒體交易案。

台數科質疑東森國際與王令麟用來支付公關公司以及媒體廣告、新聞置入，以抨擊台數科的大筆費用，是否是由東森國際出錢，還是王令麟出錢？台數科呼籲證交所、調查局與東森國際小股東徹查，王令麟是否有為了一己之私，濫用公司資源，行掏空上市公司之實？

黨政軍條款最近成為反台數科陣營主打的項目，對此台數科說明，台數科自上市以來，從未有黨政軍人士擁有股票，從未違反過黨政軍條款，但在今年三月底，為了卡住媒體購併案，王令麟發動屏東縣議員宋麗華，於公開市場買入一張台數科股票，意圖以「一張股票卡住百億媒體交易案」。

台數科解釋，「宋麗華的行為在被法院判決明確指出違反有廣法第十條並被法院認證一張股票不能影響媒體交易案後，王令麟不斷透過東森新聞雲等媒體，抨擊台數科違反黨政軍條款，並威脅ＮＣＣ不應通過東森電視購併案；如此自導自演、違法玩法的手段，全台灣也只有曾經掏空力霸集團320億，且經判刑確定的王令麟用得出來」。

東森國際在廣告中質疑詹婷怡是要幫台中市長林佳龍「2020登大位」，台數科澄清，「經營地方有線電視多年，不論藍綠都以地方利益為第一優先，在今年3月28日宋麗華買入一張台數科股票前，從未有任何政治人物擁有台數科股權或經營權；購買東森電視也是為了提升與改進台灣媒體環境，並加強中南部的發聲權，與個別政治人物無關，更遑論是為了幫特定人物選總統之說。王令麟藉由如此手法，惡意攻擊地方首長與ＮＣＣ主委，為了一己之私，多次發動不實廣告挑動台灣政治鬥爭氛圍與社會不安，對此台數科集團給予最嚴厲譴責。」

台數科呼籲ＮＣＣ能不懼權勢、拿出道德勇氣，徹底杜絕無良且惡質的商人透過非法手段干預合法交易與政府運作之行為，在這次東森電視購併案中建立良好案例，讓未來任何人之非法惡意行為都不能得逞，保障合法公司與投資者權益。

(中時電子報)