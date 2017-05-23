中華大學創意無限 發明展拿下11大獎
機車摔車時該怎麼自救？中華大學工設系學生鍾昕航將痛苦車禍經驗，轉換為發明動力，研發「警示燈機車後扶手」，車禍後可快速將後車燈扶手處拆卸成警示燈，以防二次追撞，榮獲莫斯科阿基米德國際發明展金牌及特別獎。
中華大學創意無限，每年固定參與全球各大發明展，屢獲大獎，這屆更拿下4金、4銀、2銅、1特別獎，學生們透過日常生活點滴，發想出實用又構造簡易的創意發明，一口氣拿下11項大獎。
鍾昕航的「警示燈機車後扶手」發明，源於大學生普遍都有的摔車經驗」，利用機車本身既有的扶手及後車燈，設計成能快速拆卸的警示燈，並保留尾燈煞車與方向燈功能，在車禍發生時，可拆下放置路上作為警示功能。
工設系學生俞亭均研發能結合保冷劑及攪拌棒功能的「冰棒」，物體本身具有冷卻功能，放到飲料杯中不僅能讓飲品迅速降溫，還可以避免傳統冰塊融化後，造成飲料稀釋的困擾。
(中時)
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