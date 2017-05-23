首次國際賽經驗 鄔惟喬U18競走奪金

新竹高商競走女將鄔惟喬，21日在泰國舉行的2017亞洲青少年（U18）田徑錦標賽。（徐養齡翻攝）

新竹高商競走女將鄔惟喬，21日在泰國舉行的2017亞洲青少年（U18）田徑錦標賽，以優異成績拿下女子5000公尺競走金牌，更難能可貴的是，鄔惟喬首次挑戰國際賽就拿下桂冠，市長林智堅聞訊相當感動，誇她是「台灣之光、新竹之寶」。

鄔惟喬從小就展現優異體育細胞，除了有一雙勇腿，還會射箭及跳高，國小5年級時接觸到競走，驚人天分迅速在各賽事中表露無疑，不僅國中就打破大會紀錄，拿下全中運3000公尺金牌，隔年再摘全中運5000公尺金牌，今年挑戰1萬公尺，順利將金牌留在竹市。

儘管鄔惟喬練競走的資歷僅5年，但訓練時的枯燥生活可非一般同齡學子能想像，當其他人開心在划手機、玩電腦、相約逛街，炎熱的跑道上總能看到鄔惟喬的身影，教練訓練要求嚴格，不時激勵鄔惟喬的鬥志。

「對手是我自己！」鄔惟喬被譽為「金牌常客」，心理壓力其實不輕，教練告訴她「永遠跟自己比」，讓她學習不斷突破成績，在極大壓力下也能冷靜判斷，找到超越對手的絕佳時機。

林智堅表示，競走選手必須保持前腳與地面接觸時不曲膝，且雙腳不能同時離地，因此選手必須利用髖關節帶動速度以維持平穩，是一項考驗速度、技術及意志力的運動。鄔惟喬後續仍有其他項目，期待她再接再厲，為台灣和新竹市爭光。

(中時)