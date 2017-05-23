今年首例登革熱本土病例 疾管署改判境外移入

本月16日衛福利部疾管署曾公布高雄市前鎮區27歲女子為今年首例登革熱本土確定病例，但該署今(23)天又宣佈，經2次檢驗，經基因定序後改判為境外移入病例，為該署首度改判本土或境外移入病例；換言之，高市今年至今仍維持無登革熱本土病例，沒有「破功」。

由於該女子曾於上月赴馬來西亞旅遊，且發病日剛好是潛伏期第15天，與一般認為的潛伏期14天只差一天，因此，雖然當時疾管署公佈是今年首例登革熱本土個案，但高雄市衛生局的認定較為謹慎，認為是「疑有近期國外疫區旅遊史的登革熱確診病例」，引發中央與地方不同調的說法。

如今，疾管署將該個案改判為境外移入，等同認定高市衛生局的說法，也讓高市今年至今沒有登革熱本土個案的記錄依舊保持。

衛生局考量個案發病期間約7日均於社區及工作地活動，研判病毒於社區傳播風險極高，市府防疫團隊立即於1周內針對疫情發生地區執行大規模孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，並完成周邊9里警戒里動員社區里鄰加強環境整頓及積水容器清除，完成擴大疫調175戶共469人、擴大採血183人，清除積水容器4013個，查獲229個積水容器已孳生病媒蚊，共開單告發17件。

近期氣候日趨炎熱，受鋒面影響常有降雨情形，環境易產生積水容器，市府病媒蚊密度監測呈現上升趨勢，衛生局呼籲降雨過後要主動清除積水容器，避免孳生病媒蚊。

(中時)