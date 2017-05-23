彰縣溪陽國中彭詩荃 3年二度獲總統教育獎
彰化縣溪陽國中二年級女生彭詩荃，來自弱勢家庭，為了保護家人，從小苦練空手道，多次在全國與國際賽奪金，逆境中成長，是好學生，是同學的榜樣，繼2015年之後，她今年2度榮獲總統教育獎，為自己的奮鬥人生創紀錄。
出生溪州鄉小農村，個頭嬌小的彭詩荃，因為擔心瘖啞的父母被欺侮，從小就勤練空手道，結果練就不凡的功夫，屢屢征戰各大小賽事，即使面對人高馬大的對手當前，也毫不畏懼，贏得獎牌無數，去年還是「亞太盃空手道錦標賽」13歲以下組冠軍得主。
詩荃小學時就是品學兼優的模範生，2015年就讀大莊國小6年級，就獲得總統教育獎肯定。現在不同學習階段，溪陽國中校長黃森明發現她的人生充滿更多精彩，於是再推蔫角逐，詩荃不負眾望，也創下3年二度獲獎的紀錄。
彭詩荃回憶小時候，有鄰居揶揄阿公「你兒子、媳婦因為『臭耳人（耳聾）』，才沒人敢用他們。」這句話讓她很不服，時時刻刻提醒自己要爭氣，也為自己寫下「只要有機會，我就不放棄」的座右銘。
二度獲得總統教育獎，導師王鈺儒、同窗8年的死黨董宴綺都說「詩荃當之無愧」，詩荃則說要感恩很多人，最要感謝的是父母讓她看見無限可能。她也期許未來可以代表台灣站上奧運殿堂，跟世界高手較量，日後也願意義務指導和自己一樣弱勢且有志於空手道運動的族群，以報答曾經幫助過她的貴人。
(中時)
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