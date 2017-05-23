澎湖縣政府消防局實施106年度上半年車輛裝備器材評核

澎湖縣政府消防局106年上半年度「車輛裝備器材評核」，於22日正式開始，為期5天。由該局編組檢查小組分赴2個大隊及15個分隊實施裝備器材檢查。

消防局為確保救災救護工作執行順遂，除平日落實各項救災裝備器材保養維護外，並於每半年由業務單位擬定評核實施計畫，並整合各相關業務單位，組成檢查小組，前往各消防大、分隊實施消防、救護車輛及各項救災裝備器材（搶救裝備、輔助裝備、個人防護裝備、無線電通訊器材及水上救生器材）等保養檢核，期以早期發現缺失，儘速排除改進，實施有系統之保養維護及調整，使裝備器材隨時保持良好堪用狀況。

本次車輛裝備器材評核，局長葉天恭親自全程督導各項檢查事宜，並期勉評核檢查小組應落實檢查任務，逐一檢視裝備保養人對於各式裝備器材保養工作及機械操作知能，以利各項勤務之遂行。

(中時)