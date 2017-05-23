嬌客到！八里海岸喜見15隻黑面琵鷺

15隻黑面琵鷺昨天出現在八里海岸。（圖/汪忠皇提供）

15隻黑面琵鷺昨天出現在八里海岸。（圖/汪忠皇提供）

大批愛鳥民眾聚集八里海岸拍攝黑面琵鷺。（圖/譚宇哲翻攝）

新北市八里海岸22日喜見15隻黑面琵鷺在海灘地飛翔、覓食，難得出現珍貴鳥類，吸引不少民眾前往觀賞、拍照，新北市動保處表示，現在正值黑面琵鷺春天北返季節，提醒民眾欣賞之餘，切記勿驚嚇及做餵食行為，若是騷擾保育類野生動物，將可處30萬元罰金併科1年以下有期徒刑。

黑面琵鷺是全球瀕危鳥種，總數量不超過3000隻，在台灣為一級保育類野生動物，偏好在夜間活動，白天大都群聚在空曠處及不易受干擾的海岸灘地休息。由於飛行時其頸部會伸直，姿態優雅，又被稱為「黑面舞者」。每年初春，黑面琵鷺會陸續分批離開台灣地區，一直到10月才會再度來台渡冬。

動保處長陳淵泉表示，去年11月現正值候鳥過境季節，有6隻黑面琵鷺和1隻白琵鷺現身金山地區，其中1隻黑面琵鷺腳上甚至帶有標放腳環，昨日八里海岸亦出現15隻黑面琵鷺棲息停留。

陳淵泉說，近年在金山生態農田、八里挖仔尾紅樹林都可以見到黑面琵鷺的蹤跡，由於上述地點生態豐富，食物種類多，包含彈塗魚、招潮蟹等，常吸引過境鳥及侯鳥在此棲息，也成為欣賞過境鳥的重要賞鳥據點，此次在八里海岸出現，也表示這裡食物充足，生態環境豐富良好。

(中時)