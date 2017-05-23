澎湖縣馬公市公所第六公墓遷葬通知
澎湖縣馬公市公所為配合政府土地活化及舊墓撿骨進塔，自97年8月1日起已公告辦理馬公市第六公墓墳墓遷葬作業，為鼓勵遷葬，澎湖縣政府補助每具2萬元遷葬費用，請有先人埋葬安奉於第六公墓之民眾配合遷葬事宜。
馬公市公所民政課表示：自公告日起至今將逾10年下葬期限，目前尚有20多座墳墓尚未完成遷葬，為使土地利用活化及先人安置更好的環境，即日起３個月內，請現葬第六公墓墳墓所有人、管理人、關係人儘速向馬公市公所辦理遷葬事宜，馬公市公所近期內亦主動依清查結果一一通知後代家屬辦理。
澎湖縣目前的納骨堂(塔)設備及環境都很清潔幽靜，澎湖縣政府為鼓勵舊有墳墓撿骨進塔，每具亦有補助新臺幣2萬元，希望民眾早日將舊有墳墓遷移，不僅使現有土地再利用，更可藉由骨灰骸安奉於納骨設施，舒適且安心的進行祭拜活動。
(中時)
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