齋戒月即將展開 北市府籲請雇主尊重外籍勞工宗教信仰

2017年齋戒月將於5月26日起展開，為期一個月直到6月25日止，台北市勞動力重建運用處特別呼籲，雇主應尊重外籍勞工多元宗教信仰，給予包容與鼓勵，使勞雇關係和諧發展。

伊斯蘭教的宗教禮儀中，有一項非常重要的節日，就是在伊斯蘭曆9月份為期30天的齋戒月，所有穆斯林在日出後即不能飲食，日落後才可自由吃喝。齋戒是真主阿拉給穆斯林的一項重要生命功課，要人們去體驗飢餓的感受，同時更能惜福感恩、戒除慾望及分享自己所有。

北市勞動局長賴香伶表示，北市外籍勞工為4萬餘人，其中印尼籍工作者人數高達約74%，主要信奉伊斯蘭（回）教，因此齋戒月對於他們來說是非常重要的。

她說，外勞朋友為了生計離鄉背井來台工作，支撐他們的往往是家庭和宗教的力量，身處異鄉的他們值得我們同理心去理解及善待，在一個月的齋戒期間，雖於白天禁食，但仍需繼續工作，可說是非常辛苦，呼籲雇主基於對不同宗教信仰的尊重，給予這些穆斯林們多一些包容與關懷，使他們完成齋戒的功修，得到精神的慰藉。

北市勞動力重建運用處代理處長陳惠琪表示，齋戒月結束後是所謂的開齋節，如同穆斯林版本的過年，開齋節當天信徒將進行祈禱，代表新生。

重建處今年與市府觀傳局在開齋節6月25日當日下午1時30分至下午5時，於台北行旅廣場舉辦「2017台北開齋節歡慶活動」，邀請辛苦工作的外勞朋友們歡慶傳統節日，使結束齋戒月的外勞朋友能獲得心靈上的滿足與休息，也請國人一同參與這次活動，好好欣賞異國文化。

(中時)