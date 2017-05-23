齋戒月即將展開 北市府籲請雇主尊重外籍勞工宗教信仰
2017年齋戒月將於5月26日起展開，為期一個月直到6月25日止，台北市勞動力重建運用處特別呼籲，雇主應尊重外籍勞工多元宗教信仰，給予包容與鼓勵，使勞雇關係和諧發展。
伊斯蘭教的宗教禮儀中，有一項非常重要的節日，就是在伊斯蘭曆9月份為期30天的齋戒月，所有穆斯林在日出後即不能飲食，日落後才可自由吃喝。齋戒是真主阿拉給穆斯林的一項重要生命功課，要人們去體驗飢餓的感受，同時更能惜福感恩、戒除慾望及分享自己所有。
北市勞動局長賴香伶表示，北市外籍勞工為4萬餘人，其中印尼籍工作者人數高達約74%，主要信奉伊斯蘭（回）教，因此齋戒月對於他們來說是非常重要的。
她說，外勞朋友為了生計離鄉背井來台工作，支撐他們的往往是家庭和宗教的力量，身處異鄉的他們值得我們同理心去理解及善待，在一個月的齋戒期間，雖於白天禁食，但仍需繼續工作，可說是非常辛苦，呼籲雇主基於對不同宗教信仰的尊重，給予這些穆斯林們多一些包容與關懷，使他們完成齋戒的功修，得到精神的慰藉。
北市勞動力重建運用處代理處長陳惠琪表示，齋戒月結束後是所謂的開齋節，如同穆斯林版本的過年，開齋節當天信徒將進行祈禱，代表新生。
重建處今年與市府觀傳局在開齋節6月25日當日下午1時30分至下午5時，於台北行旅廣場舉辦「2017台北開齋節歡慶活動」，邀請辛苦工作的外勞朋友們歡慶傳統節日，使結束齋戒月的外勞朋友能獲得心靈上的滿足與休息，也請國人一同參與這次活動，好好欣賞異國文化。
(中時)
關鍵字：齋戒月
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。